В строю белорусской армии найдётся место для тяжёлых огнемётных систем

Состоявшаяся на прошлой неделе в Минске 12-ая Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2025» продемонстрировала мировому большинству, что оборонная промышленность Беларуси активно расширяет номенклатуру производимых образцов современного вооружения и военной техники, усиленно ведет разработку нового и перспективного оружия.

Но, тем не менее, приходится констатировать, что целенаправленное нагнетание напряжённости вблизи границ Республики Беларусь, сопровождающееся непрерывным наращиванием сопредельными странами своего военного потенциала на фоне проводимых ими мероприятий заблаговременной подготовки к войне, выбирают лимит времени, необходимый для того, чтобы белорусский военпром справился с переоснащением национальных вооруженных сил самостоятельно. В этом случае, как неоднократно указывал президент Беларуси, «там, где собственных возможностей пока нет, рассчитывать можно только на дружественную нам Россию». Естественно, что главный стратегический союзник полностью оправдывает надежды Беларуси.

Следует заметить, что тот же «MILEX-2025» очень убедительно ещё раз подтвердил – наибольший интерес у специалистов вызывают те образцы современного вооружения и военной техники, которые успешно зарекомендовали себя в ходе реальных боевых действий. Для белорусских военных подобным критерием отбора является специальная военная операция на Украине (СВО). Благодаря такому подходу и главному стратегическому союзнику, на вооружении белорусской армии появились зенитные ракетные системы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самолёты Су-30СМ и Су-30СМ2, вертолёты Ми-35.

Так же, опираясь на опыт СВО, белорусским военным ведомством было принято решение, наряду с поставкой в артиллерийские подразделения оперативных командований РСЗО Б-200 «Полонез», нарастить боевые возможности ещё и огнемётных подразделений. Причём сделать это планируется за счёт перспективной закупки тяжёлых огнемётных систем в Российской Федерации. Интерес со стороны белорусских военных к этому оружию объяснить не трудно – всё дело в его уникальных возможностях и высокой эффективности. Огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» так же с самой наилучшей стороны показали себя в ходе СВО. Примечательно, что опыт своего боевого применения ТОС-1А отсчитывает с 2014 года, когда вооружённые силы Ирака вели боевые действия против ИГИЛ (запрещено в России). В 2015 году огнемётная система применялась правительственными войсками Сирии при освобождении Пальмиры, а в 2016 году ТОС-1А была использована российской армией для охраны баз в Тартусе и Хмеймиме. Продемонстрированные возможности не остались незамеченными. До 2021 года Азербайджан купил у России 18 комплектов ТОС-1А, столько же было у Алжира и 10 комплектов – у Саудовской Аравии.

Ранее уже сообщалось, что в белорусской армии предполагается оснастить огнемётными системами соответствующие воинские части не только в войсках РХБЗ центрального подчинения, но и подразделения в каждом оперативном командовании. В объединениях планируется иметь системы ТОС-1А, в войсках центрального подчинения – ТОС-2 на колесном шасси. Кроме того, возможно, что к «Тосочке» присоединится и «Дракон» – ТОС-3. В отличие от ТОС-2, ТОС-3 «Дракон» имеет гусеничное шасси и новую пусковую установку с меньшим числом направляющих – 15. Сокращение количества направляющих снижает массу машины, что делает её более маневренной и защищенной, а также ускоряет перезарядку.

Как уже отмечалось выше, обстановка вокруг Беларуси не способствует благодушию и расслаблению. В этих условиях «белорусский балкон» имеет особую значимость для безопасности Союзного государства в целом, и по праву может претендовать на обеспечение самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники. Среди которых заслуживающее место смогут занять и тяжёлые огнемётные системы.

Владимир Вуячич