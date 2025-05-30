Индия начала разработку истребителя-невидимки пятого поколения

Военные ведомства Индии инициировали проект по разработке истребителя пятого поколения AMCA, чтобы укрепить авиационный потенциал на фоне обострения отношений с Пакистаном, пишет Hindustan Times.

Правительство Индии одобрило программу разработки собственного истребителя-невидимки пятого поколения – усовершенствованного среднего боевого самолета (AMCA) спустя несколько недель после военных действий против Пакистана в рамках "Операции Синдур", пишет Hindustan Times.

"ВВС Индии сыграли решающую роль во время индийской "Операции Синдур", уничтожив инфраструктуру террористов и другие критически важные военные объекты в ответ на эскалацию Пакистана", – сказано в материале.

Агентство по развитию авиации, центральный орган по реализации программы, вскоре запустит конкурс среди оборонных компаний на прототип двухмоторного истребителя пятого поколения, говорится в заявлении министерства обороны.

Заявки смогут подавать представители как частного, так и государственного сектора, а производство будет осуществляться в сотрудничестве с индийской компанией.

По данным газеты, в марте частный сектор призвали поучаствовать в производстве военных самолетов для вооруженных сил в попытке снизить нагрузку на государственную Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL), которую критиковали за медленную поставку легких боевых самолетов Tejas.

"Программа истребителей пятого поколения имеет решающее значение для обеспечения боевых возможностей индийских ВВС, численность эскадрильи которых сократилась с утвержденных 42 до 31. Эскадрилья обычно состоит из 16-18 самолетов", – уточнила газета.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, для повышения боеспособности на фоне обострения ситуации с Пакистаном, Индия начала оснащать МиГ-29 и Су-30МКИ новейшими российскими ракетами РВВ-СД с дальностью до 110 км.

Ирма Каплан