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Деловая газета "Взгляд"

Lockheed Martin объявил о планах создать беспилотный F-35

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Источник изображения: topwar.ru

[b]Lockheed Martin намерена оснастить истребитель F-35 системой опционального автономного управления, что позволит ему выполнять полеты без пилота.[b]

Американская компания Lockheed Martin планирует разработать версию истребителя F-35 с системой опционального автономного управления, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал Defense One и главу корпорации Джеймса Теклета.

"Lockheed Martin планирует создать версию F-35, которая сможет летать без пилота", – отмечается в сообщении портала.

Defense One уточняет, что в рамках модернизации F-35 рассматриваются также обновления стелс-покрытия, реконструкция сопел двигателя, изменение аэродинамической формы и расширение возможностей радиоэлектронной борьбы. Подобные доработки связаны с развитием программы Next Generation Air Dominance (NGAD), которая нацелена на создание истребителей нового поколения.

По словам Теклета, внедрение автономного управления может занять "относительно скромные" сроки благодаря имеющимся наработкам Lockheed Martin. Уже в 2023 году F-35 показал определенные автономные функции: самолет пролетел 11 минут после катапультирования пилота.

Тем не менее портал отмечает, что официально полностью автономную версию F-35 власти США пока не обсуждали. Представители Министерства обороны также не давали публичных комментариев по этому поводу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль была отложена из-за выявленных неисправностей истребителей. Британия терпит огромные убытки из-за покупки данных самолетов. В стране признали нехватку летчиков для эксплуатации F-35.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Израиль
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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