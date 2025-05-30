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Деловая газета "Взгляд"

Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины

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Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины
Welt: Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА для Украины.
Источник изображения: @ Jose Colon / Anadolu/Reuters Connect

Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины, пишет Die Welt.

Издание ссылается на источники в правительстве ФРГ, которые рассказали, что Киев в мае уже обращался к Минобороны Германии с просьбой профинансировать ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo, передает "Коммерсантъ".

По словам собеседников газеты, данная просьба получила одобрение со стороны Германии. Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 400 млн евро.

Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.

Александра Юдина

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Страны
Германия
Украина
Проекты
БПЛА
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