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Известия.ru

Патрушев оценил ход учений Балтийского флота в Калининградской области

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил военно-морскую базу Балтийского флота в Калининградской области. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба флота.


В рамках рабочей поездки он ознакомился с корабельным составом флота и оценил выполнение планов подготовки военнослужащих. Командующий Балтийским флотом Сергей Липилин доложил Патрушеву о мерах по поддержанию боеготовности на уровне, обеспечивающем безопасность с морских и океанских направлений.

Отдельное внимание было уделено анализу плановых учений, в ходе которых отрабатываются действия по защите национальных интересов России в Балтийском регионе.

В поездке Патрушева сопровождали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и заместитель главнокомандующего военно-морского флота (ВМФ) Владимир Воробьев.

27 мая сообщалось, что Балтийский флот России приступил к плановому учению в акватории Балтийского моря. В маневрах принимают участие более 20 боевых кораблей, около 3 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также порядка 70 единиц военной и специальной техники.

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Россия
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Патрушев Николай
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БФ
Военные учения
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