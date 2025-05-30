В Узбекистане показали футуристическую модернизацию танка Т-64

Источник изображения: topwar.ru

Узбекский оборонно-промышленный комплекс впервые показал обновлённую версию танка Т-64Б, которая вскоре будет официально представлена на выставке в ташкентском Парке Победы. Видео с машиной опубликовано местными ТГ-каналами, однако точное название проекта и исполнитель работ пока не раскрываются.

Среди вероятных разработчиков называют предприятие «Семей инжиниринг» и Чирчикский бронетанковый ремонтный завод.

В материале говорится, что главной особенностью модернизированного танка стал радикально изменённый внешний вид. Корпус и башня полностью закрыты бронекожухом, что должно повысить защиту от современных угроз, включая дроны-камикадзе.

Борта прикрыты декоративными панелями с геометрическим рисунком, а гусеницы частично скрыты. Выхлопная система получила две трубы вместо одной плоской, а решётки радиатора теперь имеют волнистую форму.

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, «под капотом» у машины также произошли серьёзные изменения. Старый советский двигатель 5ТДФ заменили на южнокорейский дизель Doosan DP222LC мощностью 950 лошадиных сил. Это позволило сохранить подвижность при возросшей массе – танк весит 38,5 тонны и разгоняется до 50 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

Наконец, башня полностью скрыта под обшивкой, а в её передней части виден круглый вырез, предположительно для оптики. При этом традиционные триплексы и внешние оптические станции отсутствуют, как и мортирки для постановки дымзавес. На корпусе заметен объект, похожий на камеру, что может указывать на наличие системы ночного видения для механика-водителя.

Интересной деталью стало удлинённое заднее отделение башни – вероятно, там размещена дополнительная электроника или система кондиционирования. Орудие также прикрыто кожухом, хотя его практическая польза, кроме защиты от осколков, неочевидна. Отсутствие курсового пулемёта НСВТ наводит на мысль о переходе на дистанционно управляемые модули, но подтверждений этому пока нет.