Ростех: проблем с ремонтом вертолетных двигателей и запчастями для них нет

ЦАМТО, 29 мая. В России создано все необходимое для сервиса и ремонта вертолетных двигателей, в том числе производившихся на украинском предприятии "Мотор Сич", проблем с ремонтом нет, сообщили в "Ростехе".

"В России созданы условия для сервиса и ремонта всей линейки распространенных вертолетных двигателей, включая двигатели ТВ3-117, ранее производившиеся на украинском предприятии "Мотор Сич". Это импортозамещение в действии: проблем с ремонтом этих моторов и обеспечением необходимыми запчастями нет", – сообщили "РИА Новости" в госкорпорации.

В "Ростехе" отметили, что мощностей для замены в России устаревших вертолетных двигателей ТВ2-117 на современные ВК-2500 достаточно.

"Что касается давно устаревших двигателей ТВ2-117, которые производились до середины 1990-х, то реанимировать эти моторы не видим никакого смысла. Это почти антиквариат, и эксплуатация вертолетной техники с ними может представлять угрозу безопасности", – уточнили в "Ростехе".

"На мощностях ОДК ведется серийное производство собственной линейки двигателей ВК-2500. В производстве используются новые материалы и технологии. Эти двигатели сертифицированы, обладают повышенной эффективностью и надежностью, соответствуют современным требованиям безопасности", – добавили в госкорпорации.