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ТАСС

Миронов просит Путина учредить госпремию для военкоров

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Сергей Миронов
Сергей Миронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" отметил, что военные корреспонденты, работающие в зоне СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой учредить государственную премию для военных корреспондентов имени Александра Твардовского. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов. Данная премия может стать важнейшим механизмом государственной поддержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска.<…> Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть целесообразность реализации данной инициативы", - говорится в документе.

Миронов отметил, что военные корреспонденты, работающие в зоне СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета РФ и противодействия распространению дезинформации. Работа военкоров, по словам депутата, требует личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины. "Их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности, способствуют укреплению патриотического сознания граждан, защите исторической правды и противодействию попыткам фальсификации фактов о действиях России", - подчеркнул он.

Госпремия для военкоров будет служить выражением признательности со стороны государства и общества, считает руководитель фракции. Миронов также предлагает присвоить данной премии имя советского поэта Александра Твардовского. "Имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной [войны] и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции", - отметил он. 

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Страны
Россия
Персоны
Миронов Сергей
Путин Владимир
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