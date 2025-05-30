ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия Киевом

ЦАМТО, 29 мая. Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 28 мая Минобороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.

Ранее, в среду, канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

"Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Кроме того, был заключен договор между Украиной и немецкой военной промышленностью", – говорится в заявлении Минобороны ФРГ.

По утверждению ведомства, значительное количество дальнобойных вооружений поступит в распоряжение ВСУ уже в этом году.