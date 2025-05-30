В ответ на удар Taurus ВС РФ могут уничтожить предприятие по производству этих ракет в Германии

ЦАМТО, 29 мая. Если ВСУ нанесут удар немецкой ракетой Taurus по объектам в глубине России, ВС РФ могут в ответ полностью уничтожить производство таких ракет, поразив единственный завод в Германии.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Если произойдут подтвержденные удары с использованием вооруженными силами Украины крылатых ракет Taurus по объектам в глубине территории России, мы должны будем квалифицировать это как вступление Германии в войну против России", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что над ответными действиями в случае такого развития событий нужно думать уже сейчас.

"Будет необходим ответный точечный, единичный удар по заводу-изготовителю Taurus, он единственный в Германии. Этот завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, поэтому удар по нему в вечернее или ночное время не приведет к человеческим жертвам, но позволит России уничтожить это ракетное производство полностью", – заявил И.Коротченко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.