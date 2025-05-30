Силы Северного флота продемонстрировали боевые возможности слушателям Военной академии Генштаба ВС РФ

Экипаж ракетного крейсер проекта 1164 «Атлант» «Маршал Устинов» во время учений в Баренцевом море.

Североморск. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Боевые возможности Северного флота были продемонстрированы для слушателей Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) в рамках комплексного учения "Кумжа-2025", сообщила пресс-служба Северного флота в четверг.

"В манёврах было задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты смешанного авиационного корпуса Северного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учение состояло из пяти основных эпизодов. В ходе первого было отражено нападение диверсионных разведывательных групп условного противника. Затем базовые тральщики "Котельнич" и "Коломна" обеспечили выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", малого ракетного корабля "Рассвет" и морского тральщика "Владимир Гуманенко".

Истребительное прикрытие выхода осуществляли два самолёта МиГ-29к отдельного корабельного истребительного авиаполка.

"В Баренцевом море был отработан третий эпизод - поиск и атака подводной лодки корабельной противолодочной ударной группы с участием малых противолодочных кораблей "Юнга" и "Снежногорск"", - сообщили в пресс-службе.

Они действовали совместно с экипажами противолодочного самолёта Ил-38 и двух противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ, отработав применение противолодочного оружия. Противодействовал противолодочным силам атомный подводный крейсер.

Четвёртым эпизодом стала организация противовоздушной обороны сил флота в море. Завершилось учение эпизодом спасения моряков, терпящих бедствие в море.