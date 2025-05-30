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ТАСС

КНР запустила миссию для исследования астероидов

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Ракета-носитель "Чанчжэн-3B"
Ракета-носитель "Чанчжэн-3B".
Источник изображения: © AP Photo

Зонд "Тяньвэнь-2" запустили при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" с космодрома Сичан, сообщило агентство Синьхуа

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Китай провел успешный запуск зонда "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"Зонд "Тяньвэнь-2" запущен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В" с космодрома Сичан (пров. Сычуань) на юго-западе страны", - говорится в сообщении.

Запуск состоялся в 01.31 по местному времени (28 мая в 20.31 по Мск).

Зонд будет использован для сбора образцов с околоземного астероида 2016НОЗ и исследования кометы 311Р в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Задачей миссии, рассчитанной на 10 лет, является изучение процессов формирования и эволюции астероидов и ранней Солнечной системы. 

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