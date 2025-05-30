Издание пишет, что за последние два года военное ведомство королевства подверглось около 90 тыс. кибератак

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Британское правительство потратит более £1 млрд ($1,35 млрд) на внедрение искусственного интеллекта и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных государств. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

Как заметил министр, "клавиатуры превратились в средство ведения войны", поэтому задействование подобных технологий и подразделений задаст "новые стандарты" в обороне. По данным газеты, новая политика в этой сфере будет прописана в проводимом правительством комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства. Он должен быть опубликован 2 июня.

Издание пишет, что за последние два года Минобороны королевства подверглось около 90 тыс. кибератак, что в два раза больше по сравнению с данными, опубликованными в 2023 году. The Daily Telegraph утверждает, что атаки якобы производились с территории России и Китая.

Ранее газета The Guardian написала, что британские ВС уже испытывают технологии на основе ИИ в таких странах, как Эстония, где системы "способны автоматически выявлять потенциальные угрозы и определять, какое оружие будет наиболее эффективно для их поражения".

Посольство РФ в Великобритании заявляло, что Россия не угрожает Соединенному Королевству. По оценке дипмиссии, подобными заявлениями и публикациями в СМИ британские власти "упрямо отвлекают внимание от усугубляющихся в стране социально-экономических проблем" и "пытаются оправдать рост военных расходов в условиях ужесточающейся бюджетной экономии".