Картаполов: РФ будет продолжать СВО, если не будут заключены серьезные договоры

Глава комитета Госдумы по обороне отметил, что Россия не хочет быть обманутой после заключения немедленного перемирия без всяких предварительных условий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия будет продолжать специальную военную операцию до устранения первопричин украинского конфликта, если все договоры, необходимые для достижения мира с Украиной, не будут ратифицированы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Первого канала.

Картаполов отметил, что Россия не хочет быть обманутой после заключения немедленного перемирия без всяких предварительных условий. "Или мы все закрепляем на бумаге, законодательным образом, потом все это ратифицируем через парламенты и заключаем действительно серьезные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас", - сказал он.

Глава думского комитета добавил, что России не раз обещали "золотые горы", а потом обманывали. "Мы больше этого не хотим", - заключил он.