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РИА Новости

Эксперт рассказал, зачем нужна буферная зона на границе с Украиной

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Леонков: размер буферной зоны на границе зависит от применяемого ВСУ оружия

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Буферная зона на границе с Украиной нужна для прекращения атак ВСУ по российской территории прежде всего высокоточным оружием, ее размеры будут зависеть от того, какое вооружение использует Украина, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения от противника Курской области подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

"Такая зона создается с тем, чтобы прекратить атаки со стороны Украины на территорию Российской Федерации. Прежде всего, атаки высокоточного оружия", - сказал Леонков, отвечая на вопрос о создании буферной зоны в Сумской области Украины.

По его мнению, размер буферной зоны будет зависеть от того, какие вооружения используют ВСУ.

"В зависимости от того, что нам будет прилетать, а мы будем сбивать, скорее всего, будет и варьироваться размер этой зоны от нашей государственной границы", - сказал он.

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