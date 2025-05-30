Запущенная с "Иноходца" ракета Х-БПЛА (ТКБ-1030) сожгла бронемашину ВСУ

Источник изображения: Фото: телеграм-канал Ростех

Российские беспилотные разведывательно - ударные летательные аппараты "Иноходец" ("Орион") продолжают уничтожать в приграничных районах Украины различную боевую технику ВСУ. Телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета" показал, как была уничтожена находившая в одном из населенных пунктов бронемашина формирований киевского режима.

Во время атаки использовалась наводимая по лучу лазера Х-БПЛА (ТКБ-1030), являющая авиационным вариантом знаменитой отечественной противотанковой ракеты "Корнет-Д".

Видео: "Бортовой Журнал Военлета"

Сообщалось, что данное средство поражения может ликвидировать цели на дальности 10000 метров, а беспилотники такого типа, имеющие массу 1250 килограммов, способны нести четыре единицы таких Х-БПЛА.

Известно, что для них также разработаны и небольшие корректируемые авиационные бомбы массой в несколько десятков килограммов, способных эффективно уничтожать различные бронемашины и стационарные объекты.

Видео: "Бортовой Журнал Военлета"