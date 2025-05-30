Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов назвал Евросоюз оруэлловской Океанией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Евросоюз хочет разжигания и эскалации украинского конфликта, ставит на карту свое будущее. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Как это ни прискорбно для простых европейцев в контексте противодействия так называемой "российской угрозе" - а усилия по эскалации украинского кризиса являются частью еэсовской авантюры - Брюссель поставил на карту буквально все: достижения евроинтеграции, социально-экономическое благосостояние своих граждан, будущее ЕС в целом. Что называется, отцы-основатели европроекта судьи тем, кто задал Евросоюзу "вектор саморазрушения". ЕС сегодня - это оруэлловская Океания, в которой благодаря двоемыслию, где дезинформация всегда на шаг впереди истины, евробюрократия пытается остановить ход истории. Перефразируя Оруэлла, урегулирование - это санкции. Поэтому правильнее говорить о роли ЕС в разжигании и эскалации украинского конфликта. Причем отнюдь не гипотетической", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о какой-то гипотетической роли ЕС в урегулировании украинского кризиса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что видит попытки Брюсселя нарушить возобновившийся переговорный процесс между Москвой и Киевом.