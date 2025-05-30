Израиль начал успешно применять лазерные системы перехвата в боевых условиях

Лазерные комплексы ПВО активно задействовали в 2024 году при перехватах беспилотников и ракет, сообщило Минобороны еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля рассекретило сведения об успешном начале боевого применения лазерных технологий при перехвате воздушных целей противника.

Согласно его заявлению, лазерные системы были активно задействованы в 2024 году при перехватах беспилотников и ракет, запускавшихся вооруженными формированиями действующей в Ливане шиитской организации "Хезболлах". По данным Минобороны, с использованием лазерных комплексов ПВО были перехвачены десятки объектов.

В министерстве отметили, что разработка этих систем велась управлением Минобороны по вопросам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и специалистами ВВС Израиля совместно с израильским оборонным концерном Rafael. Программа разработки велась ускоренными темпами из-за начала боевых действий в регионе, ее целью было создание "революционных систем перехвата". В результате были созданы прототипы с использованием лазеров высокой мощности, которые были испытаны израильскими военными в полевых условиях, рассказали в оборонном ведомстве.

Эти изделия будут служить дополнением для более мощной перспективной лазерной системы противоракетной обороны "Железный луч", которая также находится в разработке. В распоряжение израильской армии она поступит "позднее в этом году", сообщили в министерстве.