Войти
ТАСС

СБ Белоруссии: "Орешник" появится в республике к концу года

78
0
0
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Как уточнил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович, места для его размещения уже определили

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Белоруссии к концу года, места для его размещения определены. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"К концу года, я думаю, решение [по размещению "Орешника"], которое приняли главы наших государств (Белоруссии и России - прим. ТАСС), [вступит] в практическую плоскость. Вопросы эти отработаны, места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком. Пусть думают (за рубежом - прим. ТАСС), что его [в Белоруссии] не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов - России и Беларуси", - сказал он.

По итогам состоявшегося 6 декабря 2024 года заседания Высшего госсовета Союзного государства Москва и Минск утвердили общую концепцию безопасности и заключили межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках СГ. Белорусский лидер Александр Лукашенко после заседания сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина разместить в республике российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Путин отметил, что комплекс "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 01:28
  • 3
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 21:36
  • 9016
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.05 19:01
  • 99
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 29.05 18:09
  • 48
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.05 18:05
  • 33
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.05 17:39
  • 0
НАТО усиливает группировку на белорусском направлении
  • 29.05 17:02
  • 147
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 29.05 16:56
  • 37
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 29.05 16:50
  • 65
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 29.05 16:25
  • 31
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 29.05 15:15
  • 8
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 29.05 14:37
  • 1
В России создали первый серийный крупногабаритный 3D-принтер для печати металлом
  • 29.05 14:23
  • 1
Индия экстренно закупила у России новые ракеты
  • 29.05 14:18
  • 1
Роскосмос рассказал о возможностях системы РФ с ядерной энергоустановкой
  • 29.05 11:35
  • 1
Названа стоимость замены «кукурузника»