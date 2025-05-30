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ТАСС

Медведев: в воинские части с начала года прибыли почти 175 тыс. военнослужащих

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Военнослужащие контрактной службы
Военнослужащие контрактной службы.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Добровольческие подразделения пополнили более 14 тыс. человек, указал зампред Совета безопасности России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Почти 175 тыс. военнослужащих прибыли с начала года по контракту в военные части, а добровольческие подразделения пополнили более 14 тыс. человек.

Такие показатели назвал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования по контракту ВС РФ.

"В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тыс. военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем, - рассказал Медведев. - Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тыс. человек".

За весь 2024 год, как указывал Медведев на совещании в декабре, ВС РФ пополнили 440 тыс. контрактников. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что поток желающих служить в армии не иссякает, а ежемесячно в ряды вооруженных сил приходит до 60 тыс. добровольцев. 

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