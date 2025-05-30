Шойгу: Россия и Иран будут развивать военно-техническое сотрудничество

Секретарь Совбеза РФ отметил, что двусторонние отношения активно развиваются по всем направлениям в русле ориентиров, заданных руководством двух государств

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москва и Тегеран будут развивать взаимодействие в военно-технической сфере, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с представителем верховного лидера, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что 21 апреля глава российского государства Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве. "Документ закладывает прочный фундамент для дальнейшего качественного наращивания взаимодействия в двусторонних делах, включая военно-техническое сотрудничество", - подчеркнул Шойгу.

По его оценке, "двусторонние отношения активно развиваются по всем направлениям в русле ориентиров, заданных руководством двух государств". На его взгляд, регулярное общение президентов РФ и Ирана "отражает высокий уровень российско-иранского политического диалога".