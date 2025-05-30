Песков: Германия с Францией соревнуются в провоцировании дальнейшей войны

Пресс-секретарь президента указал, что эти действия мешают мирным усилиям

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Берлин и Париж своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию. Это мешает усилиям других сторон по урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Берлин поддержит Киев в разработке украинского дальнобойного оружия.

"В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в "первенстве" по дальнейшему провоцированию войны. Все эти действия, естественно, мешают мирным усилиям", - отметил Песков.

РФ надеется, что, несмотря на такие провокационные действия и на все препятствия, удастся продолжить процесс урегулирования, провести второй тур переговоров с Киевом, обменяться проектами меморандумов, добавил представитель Кремля.