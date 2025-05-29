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Первый в мире экзоскелет с ИИ Exia представлен для промышленности

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Экзоскелет с ИИ Exia
Экзоскелет с ИИ Exia.
Источник изображения: German Bionic

Немецкий стартап German Bionic запустил систему, которая обучается движениям пользователя и снижает физическую нагрузку

Компания German Bionic анонсировала Exia — экзоскелет с искусственным интеллектом, способный адаптироваться к действиям пользователя в реальном времени. Устройство, по словам разработчиков, предназначено для снижения травматизма, повышения продуктивности и решения кадрового дефицита в промышленности, логистике, медицине и других отраслях.

Exia использует данные, собранные в ходе миллиардов реальных операций, и оснащён динамической системой поддержки, которая обеспечивает до 38 кг помощи при подъёме грузов. Система постоянно анализирует движения, предугадывает действия пользователя и корректирует поддержку во время переноса предметов, ходьбы или наклонов. 

Она не просто реагирует — она учится, — подчеркнул CEO компании Армин Шмидт.

Основанная в 2017 году, German Bionic стала одним из пионеров в разработке активных экзоскелетов. По словам Шмидта, если десять лет назад подобные системы были громоздкими и дорогими, то сегодня технологии позволяют создавать решения, которые «работают как вторая кожа». В Северной Америке продукт доступен через эксклюзивного партнёра KULR Technology Group, а производственные мощности компании расположены в Германии, США, Франции, Японии и других странах.

Среди ключевых особенностей Exia — адаптивный механизм подъёма, анализирующий движения пользователя и предоставляющий поддержку в зависимости от задачи. Также в систему включен цифровой двойник, отслеживающий рискованные действия в реальном времени и предлагающий корректировки для безопасности. Приложение German Bionic Connect позволяет контролировать статистику (пройденные шаги, вес поднятых грузов) и давать обратную связь через смартфон. Кроме того, платформа German Bionic IO предоставляет аналитику по эргономике, мониторинг активности и управление парком устройств через облачный дашборд.


Экзоскелет уже тестируют в немецких больницах, где медперсонал отмечает снижение усталости, а пациенты — комфорт при перемещении. В компании заявили, что Exia помогает компаниям сократить расходы: в США средние затраты на один случай травм опорно-двигательного аппарата превышают $67 000. Кроме того, к 2033 году в американской промышленности может не хватать 1,9 млн работников, что делает безопасность труда критически важной для привлечения кадров.

Exia доступен для пилотного тестирования и оптовых заказов по модели подписки (RaaS/SaaS). В перспективе система может найти применение в строительстве и пищевой индустрии.

Лучший отзыв — от работника, который теперь может играть с детьми после смены, — добавил Шмидт.

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