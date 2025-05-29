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В России создали первый серийный крупногабаритный 3D-принтер для печати металлом

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RusMelt 600M
В России создали первый серийный крупногабаритный 3D-принтер RusMelt 600M для печати металлом.
Источник изображения: АО «ТВЭЛ»

Он может создавать детали сложной формы для авиационной, космической и атомной промышленности

Росатом представил первый российский серийный 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом. Модель RusMelt 600M показали на выставке «Металлообработка-2025». В Росатоме отметили, что раньше системы подобного класса изготавливались только иностранными производителями, а теперь появился отечественный продукт на базе российских комплектующих.

3D-принтер RusMelt 600М печатает из металлических порошков нержавеющей стали, никеля, титана алюминия и кобальта. Зона построения составляет 600х600х600 мм. Установка оснащена четырьмя лазерами мощностью 500 Вт (опционально 700 и 1000 Вт) и интеллектуальной системой контроля процесса плавления, которая оповещает оператора о нехватке расходных материалов и ходе процесса печати.

RusMelt 600М позволяет изготавливать металлические детали сложной геометрии с высокой точностью и высоким коэффициентом использования материала, рассказали в Росатоме. Новый 3D-принтер поможет предприятиям российской промышленности производить сложные механизмы для авиационной, космической и атомной отраслей, энергетики и двигателестроения. Производственный план уже включает восемь таких машин, в том числе на экспорт, добавили в Росатоме.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
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