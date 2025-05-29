Полупроводниковые монокристаллы, выращенные на МКС, получаются более однородными и качественными.

Об этом рассказал Алексей Зубрицкий

Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий, выступающий в качестве спецкора ТАСС, рассказал о ходе эксперимента «Мираж» на Международной космической станции.

Исследование посвящено выращиванию полупроводниковых монокристаллов в условиях невесомости. Зубрицкий поделился фотоматериалами, иллюстрирующими процесс, который включает установку нагревательного блока, помещение в него тест-контейнера, вакуумирование печи и плавку материала. Процедура занимает несколько дней, после чего полученный кристалл извлекают и отправляют на Землю для дальнейшего анализа.

По его словам, в космосе за счет отсутствия гравитации расплав перемешивается и застывает более однородно, что позволяет получить кристаллы полупроводников с более высокой, чем на Земле, степенью однородности структуры и свойств.

Кристаллы получаются более однородными и более ценными в научном плане, они более качественные и удобнее в изучении. На Земле можно получить кристаллы такой же чистоты, однако в космосе это сделать проще. В земных условиях для создания вакуума требуются специальные камеры и много энергии, на МКС же достаточно открыть несколько клапанов для соединения печи с забортным вакуумом.