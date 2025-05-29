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Техкульт

Китай приступил к созданию гигантской орбитальной сети обработки данных

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Ракета

Энергетическая нагрузка на центры обработки данных возрастает с каждым годом. В настоящее время сразу в нескольких странах рассматривается идея размещения таких центров на околоземной орбите, где в избытке солнечной энергии.

На минувшей неделе Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила об успешном запуске первых спутников в рамках проекта «Спутниковые вычисления». Конечная его цель — развертывание сети из тысяч спутников, оснащенных бортовыми вычислительными устройствами. Участники проекта — компании ADA Space, Zhejiang Lab, SoftStone и Kepu Cloud при поддержке государственных органов и Alibaba Group. На текущий момент уже запущено 12 спутников. Вся группировка будет насчитывать 2800 спутников, оснащенных мощной системой искусственного интеллекта. Запущенные спутники способны выполнять 10 в пятнадцатой степени операций в секунду (POPS). Возможности всей группировки, оснащенной лазерной межспутниковой линией связи на 100 Гбит/сек составят уже 1000 POPS. На борту спутников будут установлены рентгеновские детекторы для изучения экстремальных гамма-всплесков. На очереди вторая спутниковая вычислительная система, к разработке которой уже приступили китайские инженеры. По оценке экспертов, орбитальные центры обработки информации снизят потребление энергии и нагрузку на атмосферу нашей планеты, вызванную работой дата-центров на ее поверхности.

Александр Агеев

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Китай
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