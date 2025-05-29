ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету

Sceptre TRBM 155HG

Артиллерию уже очень давно называют «богом войны». Однако, благодаря современным боеприпасам ее возможности могут кратно возрасти.

Британская компания Tiberius Aerospace представила на конференции Future Artillery в Лондоне 155-мм артиллерийский снаряд Sceptre TRBM 155HG, сочетающий в себе качества обычного снаряда и ракеты с прямоточным воздушным реактивным двигателем (ПВРД). Он обладает коротким разгоном и придает Scepter сверхзвуковую скорость, обеспечивая дальность поражения, в три раза превышающую «снарядную». ПВРД, по сути, превращает снаряд в реактивный летательный аппарат. Ствол пушки обеспечивает ему лишь начальное ускорение, после чего запускается двигатель. Сжигая топливо, он обеспечивает устойчивую тягу и более продолжительный полет по сравнению с ракетными двигателями и — естественно — большую дальность поражения. Характеристики снаряда Scepter

Габариты (высота, диаметр) — 240 х 165 мм;

Стартовая масса — 190 кг;

Полезная нагрузка — 8,5 — 24 кг;

Дальность поражения — 200 км;

Скорость — 3,5 Мах;

Точность — 5,5 м.

Благодаря возмжоности полетов на большой высоте, Scepter находится вне досягаемости средств ПВО и РЭБ. Боеприпас работает на жидком топливе, включая солярку и авиационный керосин (JP-4, JP-8). Он уже прошел полевые испытания в США и, как сообщают в Tiberius Aerospace, обойдется дешевле аналогичных ракет сопоставимой дальности.

Александр Агеев