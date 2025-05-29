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Техкульт

ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету

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Sceptre TRBM 155HG

Артиллерию уже очень давно называют «богом войны». Однако, благодаря современным боеприпасам ее возможности могут кратно возрасти.

Британская компания Tiberius Aerospace представила на конференции Future Artillery в Лондоне 155-мм артиллерийский снаряд Sceptre TRBM 155HG, сочетающий в себе качества обычного снаряда и ракеты с прямоточным воздушным реактивным двигателем (ПВРД). Он обладает коротким разгоном и придает Scepter сверхзвуковую скорость, обеспечивая дальность поражения, в три раза превышающую «снарядную». ПВРД, по сути, превращает снаряд в реактивный летательный аппарат. Ствол пушки обеспечивает ему лишь начальное ускорение, после чего запускается двигатель. Сжигая топливо, он обеспечивает устойчивую тягу и более продолжительный полет по сравнению с ракетными двигателями и — естественно — большую дальность поражения. Характеристики снаряда Scepter

  • Габариты (высота, диаметр) — 240 х 165 мм;
  • Стартовая масса — 190 кг;
  • Полезная нагрузка — 8,5 — 24 кг;
  • Дальность поражения — 200 км;
  • Скорость — 3,5 Мах;
  • Точность — 5,5 м.

Благодаря возмжоности полетов на большой высоте, Scepter находится вне досягаемости средств ПВО и РЭБ. Боеприпас работает на жидком топливе, включая солярку и авиационный керосин (JP-4, JP-8). Он уже прошел полевые испытания в США и, как сообщают в Tiberius Aerospace, обойдется дешевле аналогичных ракет сопоставимой дальности.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
США
2 комментария
№1
29.05.2025 01:31
Новый этап могущества 155мм систем после начала СВО. Сбивать координаты цели в голове снаряда, вариант вернутся к довоенному отклонению 300м не высокоточному, вот тут-то и вернемся к планирующим АБ, там отклонение приемлимо. ИИ может научить бомбить как штурмовик  Юнкерс-87 без проблем гонял грузовик или танк со 100% точностью пикированием с большой высоты, недоступной артПВО.
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№2
29.05.2025 03:40
Цитата
Британская компания Tiberius Aerospace представила на конференции Future Artillery в Лондоне 155-мм артиллерийский снаряд Sceptre TRBM 155HG, сочетающий в себе качества обычного снаряда и ракеты с прямоточным воздушным реактивным двигателем (ПВРД). Он обладает коротким разгоном и придает Scepter сверхзвуковую скорость, обеспечивая дальность поражения, в три раза превышающую «снарядную». ПВРД, по сути, превращает снаряд в реактивный летательный аппарат. Ствол пушки обеспечивает ему лишь начальное ускорение, после чего запускается двигатель.
---------

Ну и что тут нового? Просто запуск небольшой ракеты с ПВРД за счет давления пороховых газов в стволе орудия.

Цитата
Скорость — 3,5 Мах;
Благодаря возможности полетов на большой высоте, Scepter находится вне досягаемости средств ПВО и РЭБ.
--------

Чушь какая-то. 3.5М на уровне земли (не в стратосфере :)) - это 330 * 3.5 = 1155 м/сек, т.е в пределах возможностей простого "Панциря-СМ" (скорость цели до 2000 м/сек),  или ПОЧТИ в пределах возможностей "Тора-М2 (1000 м/сек)".
Насчет "полета на большой высоте" - по самолетам Scepter должен работать, что ли?

Единственное, что обеспечивает его неуязвимость - это ЭКОНОМИЧЕСКАЯ невозможность пытаться перехватить обычные 155-мм артиллерийские снаряды - при наличии такой ТЕХНИЧЕСКОЙ возможности.

Цитата
Он уже прошел полевые испытания в США и, как сообщают в Tiberius Aerospace, обойдется дешевле аналогичных ракет сопоставимой дальности.
--------

Т.е. малогабаритный ПВРД дешевле, чем обычный РДТТ? Малогаритная система наведения для снаряда дешевле аналогичной системы наведения ракеты, слабо ограниченной габаритами и массой, и которой не нужно выдерживать колоссальные перегрузки при выстреле?
:)
Что может быть дешевле ракеты с ТРДД с дальностью в жалкие 200 км?
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