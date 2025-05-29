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План Британии по сдерживанию России в Арктике (The Telegraph UK, Великобритания)

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Норвежские военные на корабле
Норвежские военные на корабле.
Источник изображения: © AP Photo / Gero Breloer

The Telegraph: Британия планирует с Норвегией сдерживать Россию в Арктике

НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Арктике, пишет The Telegraph. В связи с растущей мощью России в регионе Британия усиливает военное сотрудничество с Норвегией. Совместно Осло и Лондон уже строят планы по сдерживанию России.

Мемфис Баркер (Memphis Barker), Тони Дайвер (Tony Diver)

В ответ на военные демарши Москвы Лондон и Осло усиливают сотрудничество в области обороны

Российский 200-метровый плавучий док задумывался с целью укрепления Москвой контроля над арктическими водами. Данный гигантский объект предназначен для обслуживания атомных ледоколов, необходимых для прокладки безопасных маршрутов в замерзших водах у северных границ НАТО. Однако транспортировка дока в Мурманск сорвалась из-за британских санкций, о чем МИД Великобритании объявил во вторник.

Буксир Vengery, который должен был пригнать док из Стамбула, оставил его в Средиземном море и вернулся в Россию. Это известие, несомненно, обрадовало министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, который во вторник начал визит в Норвегию и Исландию (два ближайших арктических соседа его страны). "Арктика быстро становится зоной геополитического соперничества и ключевым флангом обороны НАТО. Россия уже много лет наращивает здесь военное присутствие", — заявил Лэмми в интервью TheTelegraph.

Глава МИД Великобритании посетит совместные патрули британских и норвежских кораблей, а также объявит о запуске с Исландией программы по использованию искусственного интеллекта для обнаружения враждебных судов. "Таяние льдов открывает новые маршруты и ресурсы, что увеличивает риск конфронтации. Именно поэтому мы должны действовать, чтобы сдерживать угрозы в Арктике", — подчеркнул он.

Москва активизирует кампанию по доминированию на Северном морском пути, который, когда не скован льдом, почти вдвое сокращает расстояние между Европой и Азией. Россия стремится нарастить флот атомных ледоколов, способных расчищать путь вдали от своих берегов. Кроме того, Владимир Путин активно инвестирует в Северный флот, который уже располагает 18 атомными подлодками и кораблями, оснащенными гиперзвуковыми ракетами. По словам Эда Арнольда (Ed Arnold), старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), российский лидер "опередил НАТО на десятилетие", начав милитаризацию Арктики еще до конфликта на Украине.

Россия разместила в Арктике новые военные базы, модернизировала Северный флот, заменив устаревшую советскую технику, и разработала гиперзвуковые высокоточные ракеты, такие как "Циркон", чья дальность в 1000 км ставит под удар западные цели. Однако украинский конфликт ослабил российскую армию, и теперь у НАТО есть "шанс вырваться вперед", считает Арнольд. "Если сейчас вложиться и отнестись к этому серьезно, можно обеспечить долгосрочное превосходство в Арктике", — добавил он.

Норвегия и Великобритания образуют первую линию обороны против попыток России проникнуть в воды Северной Атлантики, откуда ее корабли могут перерезать трансатлантические коммуникации и угрожать населенным пунктам. В последние годы Москва усилила патрулирование в Арктике, обвиняя НАТО в провокациях из-за учений на севере Норвегии. Подобно российским истребителям, которые летают у границ британского воздушного пространства, вызывая перехваты со стороны ВВС Великобритании, ее флот регулярно проводит учения в нейтральных водах Арктики. В последних инцидентах российские корабли опасно сближались с норвежскими судами, причем без предупреждения. После начала боевых действий на Украине в 2022 году Москва, как утверждается, готова идти в Арктике на бо́льшие риски, испытывая пределы своих и без того натянутых отношений со странами НАТО.

Демонстрация силы

Тактику России считают "откровенной демонстрацией силы", направленной на действующие в Арктике западные страны. Одно из новшеств, вдохновленное успехами беспилотников на Украине, — запуск дронов вдоль 200-километровой границы с Норвегией. Суровые условия Арктики затрудняют массовое использование танков, но дроны могут действовать с воздуха, не требуя больших ресурсов.

В ответ на военные демарши Москвы альянс усиливает оборонное сотрудничество между Великобританией и Норвегией. На недавних учениях НАТО в Арктике флоты обеих стран отрабатывали перехват новейших российских крылатых ракет. В Осло предложили 12-летний план увеличения оборонных расходов в свете российской агрессии и закупили технологии противодействия дронам и подлодкам.

Тем временем Великобритания уже развернула новые противолодочные самолеты P-8 Poseidon и делится с норвежскими военными оборонными технологиями. Однако, по мнению аналитиков, для реального сдерживания Путина необходимо нарастить присутствие как на море, так и на суше. Ходят слухи, что в грядущем Стратегическом оборонном обзоре лейбористы заявят о постоянном размещении британских войск в Арктике по образцу контингента, уже дислоцированного в Эстонии.

Как отмечает Эд Арнольд, западным флотам следует перейти от эффектных учений к постоянным операциям. "Путина обеспокоит не разовая демонстрация силы, а то, что через 3-4 года оперативная активность НАТО в Арктике (которую альянс называет "Высокий Север") увеличится вчетверо и продолжит расти. Именно это создает реальный эффект сдерживания", — подчеркивает эксперт.

"Безусловно, необходимы военные корабли, — добавляет Пер Эрик Сольи (Per Erik Solli), отставной полковник ВВС Норвегии и аналитик Норвежского института международных отношений. — Нужны подводные лодки и истребители, такие как F-35, способные нести противокорабельное вооружение. Но главный приоритет Норвегии — развитие военно-морских сил".

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