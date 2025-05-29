Войти
Газета.ru

Украина потратила на военные нужды почти $20 млрд в 2025 году

212
0
0
Источник изображения: Администрация президента Украины

Минфин: Украина с января по апрель потратила на военные нужды более $18,3 млрд

Украина с января по апрель 2025 года потратила на военные нужды более $18,3 млрд (765 млрд гривен). Об этом сообщило министерство финансов республики в Telegram-канале.

Отмечается, что более 200 млрд гривен или $4,8 млрд были потрачены только в апреле.

28 мая в ходе визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин договорились об инвестициях в производство украинских беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.

В начале мая Европейский союз перевел Украине 1 млрд евро в рамках четвертого транша с доходов от замороженных активов России за рубежом. В общей сложности размер кредита макрофинансовой помощи составил €18,1 млрд.

Позднее Мерц заявил, что ФРГ и ее партнеры предпримут необходимые усилия для в целях конфискации замороженных активов России «на законной основе», чтобы в дальнейшем передать их Украине.

Ранее в Госдуме охарактеризовали угрозы Зеленского фразой «Остапа понесло».


Сакина Нуриева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 06:58
  • 7
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 29.05 06:54
  • 93
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 29.05 04:00
  • 1
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 03:40
  • 2
ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету
  • 29.05 03:06
  • 0
Ответ на "Если Путин нападет, то именно здесь (Bild, Германия)"
  • 29.05 02:11
  • 1
Битвы интеллекта
  • 28.05 21:42
  • 9010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.05 16:33
  • 1
«Мы не экономим». Глава Минфина РФ заявил о том, что «самолет "Байкал" строится в плановые сроки». Он станет современной заменой устаревшим «Кукурузникам»
  • 28.05 16:02
  • 0
Дело было не в квартире
  • 28.05 14:50
  • 0
В строю белорусской армии найдётся место для тяжёлых огнемётных систем
  • 28.05 11:13
  • 1
В США рассказали о самом странном самолете ВВС
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)