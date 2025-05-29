Ради мира на Украине Путин требует обещания остановить расширение НАТО (Reuters, Великобритания)

Reuters: Путин считает возможным мир на Украине только при нерасширении НАТО

Путин хочет от НАТО письменного обещания о нерасширении на восток, сообщает Reuters со ссылкой на некие "источники". Москва также добивается отмены санкций и защиты русскоязычного населения Украины.

Гай Фолконбридж (Guy Faulconbridge)

Москва — Для прекращения боевых действий на Украине Путин требует, помимо прочего, чтобы западные лидеры дали письменное обещание прекратить расширение НАТО на восток и сняли с России часть санкций, сообщили три осведомленных российских источника.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен положить конец самому кровавому конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, однако в последние дни не скрывает своего разочарования Путиным. Так, во вторник он предупредил, что российский лидер “играет с огнем”, отказываясь от переговоров о прекращении огня с Киевом на фоне боевых успехов.

После более чем двухчасового разговора с Трампом на прошлой неделе Путин заявил, что согласен работать с Украиной над меморандумом, который очертит контуры мирного соглашения, включая сроки прекращения огня. Россия утверждает, что в настоящее время разрабатывает свою версию меморандума и не может оценить, сколько времени это займет.

Киев и европейские правительства обвинили Москву в том, что она умышленно тянет время, поскольку ее войска продвигаются на востоке Украины.

“Путин готов заключить мир, но не любой ценой”, — заявил один высокопоставленный российский источник, знакомый с подходом Кремля на высшем уровне, на условиях анонимности.

Три российских источника заявили, что Путин хочет от крупных западных держав “письменного” обязательства не расширять НАТО на восток — под этим иносказательно сформулирован отказ от принятия в альянс под началом США Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик.

Дальнейшие требования России таковы: чтобы Украина провозгласила нейтралитет, чтобы была снята часть западных санкций, чтобы был решен вопрос о замороженных суверенных активах Москвы на Западе, а русскоязычные жители Украины получили формальную защиту, сообщили три источника.

Первый из них добавил, что если Путин решит, что не может достичь мирного соглашения на своих условиях, то попытается военными победами доказать украинцам и европейцам, что “завтрашний мир окажется еще более болезненным”.

На запрос о комментарии Кремль не ответил. Путин и российские официальные лица неоднократно заявляли, что для мирного соглашения предстоит устранить “коренные причины” конфликта — так российская сторона обозначает расширение НАТО и поддержку Украины со стороны Запада.

Киев неоднократно заявлял, что России нельзя предоставлять право вето в вопросе членства других стран в альянсе НАТО. Украина заявляет, что ей необходимы от Запада надежные и “зубастые” гарантии безопасности, чтобы сдержать любое нападение со стороны России.

Администрация президента Владимира Зеленского на запрос о комментарии также не откликнулась.

НАТО в прошлом заявляла, что не намерена менять политику “открытых дверей” сугубо из-за желания Москвы. Представитель альянса из 32 стран на вопросы Reuters также не ответил.

Путин приказал ввести десятки тысяч солдат на Украину в феврале 2022 года после восьми лет боев на востоке страны между пророссийскими сепаратистами и украинскими войсками.

В настоящее время Россия контролирует почти пятую часть страны. Хотя российское наступление за последний год ускорилось, конфликт дорого обходится и России, и Украине с точки зрения потерь и военных расходов.

В январе агентство Reuters сообщило, что Путин все сильнее обеспокоен перекосами в российской военной экономике на фоне нехватки рабочих рук и высоких процентных ставок, введенных для сдерживания инфляции. Нефть, основа российской экономики, в этом году неуклонно дешевела.

Трамп гордится дружескими отношениями с Путиным и выразил уверенность в том, что российский лидер стремится к миру, но предупредил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции, если Москва начнет затягивать мирное урегулирование. В воскресенье Трамп заявил у себя в социальных сетях, что Путин “совсем с ума сошел”, имея в виду массированную воздушную атаку по Украине на прошлой неделе.

Один из источников сообщил, что если бы Путин увидел тактическую возможность на поле боя, он бы устремился глубже на Украину – и что Кремль верит, что Россия может сражаться годами, несмотря на западные санкции и экономические трудности.

Второй источник сказал, что Путин теперь менее склонен к территориальным компромиссам и твердо придерживается своей публичной позиции, что Россия должна получить все четыре области на востоке Украины, на которые претендует.

“Путин ужесточил свою позицию”, — прокомментировал второй источник.

Расширение НАТО

На фоне пикировки Трампа и Путина о перспективах мира на Украине агентство Reuters так и не смогло определить, чем все-таки считать недавнее обострение боевых действий и ужесточение позиций — признаком решимости достичь соглашения или, наоборот, предвестником провала переговоров.

В июне прошлого года Путин изложил свои условия для немедленного прекращения боевых действий: Украина отказывается от стремления в НАТО и выводит войска из четырех областей, на которые Россия претендует и контролирует бóльшую их часть.

Помимо Крыма, который она аннексировала в 2014 году, Россия в настоящее время контролирует почти всю Луганскую область, а также более 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Она также заняла часть Харьковской и Сумской областей и угрожает Днепропетровской.

Бывший президент США Джо Байден, лидеры Западной Европы и Украины заклеймили российскую спецоперацию империализмом и захватничеством и неоднократно клялись разгромить российские войска.

Путин называет конфликт переломным моментом в отношениях Москвы с Западом, который, как он считает, унизил Россию после распада Советского Союза в 1991 году, расширив НАТО и посягнув на сферу влияния Москвы.

На саммите в Бухаресте в 2008 году лидеры НАТО согласились, что Украина и Грузия однажды станут ее членами. В 2019 году Украина внесла поправки в свою конституцию, прописав в ней стремление к полноправному членству в НАТО и Европейском союзе.

Трамп назвал американскую поддержку украинских амбиций причиной конфликта, и четко дал понять, что членского билета Украина не получит. Госдепартамент США на запрос о комментарии для статьи не ответил.

Путин занял высший пост в Кремле в 1999 году и с тех пор неоднократно обращался к вопросу расширения НАТО, в том числе в своих подробных комментариях о мире в 2024 году.

В 2021 году, всего за два месяца до ввода российских войск, Москва предложила проект соглашения с членами НАТО, который бы обязал альянс “воздерживаться от дальнейшего расширения, включая присоединение Украины и других государств”. Дипломаты США и НАТО заявили тогда, что Россия не вправе запрещать расширение альянса (а почему авторы забыли о том, что Россия требовала предоставить ей гарантии безопасности, но – получила отказ? – Прим. ИноСМИ).

Россия добивается письменных обязательств по НАТО, поскольку Путин считает, что США ввели Москву в заблуждение после падения Берлинской стены в 1989 году. Так, в 1990 году госсекретарь США Джеймс Бейкер заверил советского лидера Михаила Горбачева, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщили два источника.

Это устное обещание действительно прозвучало, но до распада СССР, признал бывший директор ЦРУ Уильям Бёрнс в своих мемуарах, и так и не получило формального характера.

НАТО была основана в 1949 году для обеспечения безопасности от Советского Союза. Альянс утверждает, что не представляет угрозы для России — хотя в своей оценке мира и безопасности в евроатлантическом регионе за 2022 год объявил Россию “самой значительной и прямой угрозой”.

Российская спецоперация на Украине побудила вступить в НАТО сперва Финляндию в 2023 году, а затем Швецию в 2024.

Западноевропейские лидеры неоднократно утверждали, что если Россия победит на Украине, она сможет в перспективе напасть на саму НАТО — что, в свою очередь, спровоцирует мировую войну. Россия такие заявления отвергает как беспочвенное запугивание, но предупреждает, что военные действия на Украине могут перерасти в более масштабный конфликт.