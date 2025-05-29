Войти
Газета.ru

Посол заявил, что Швеция готова применить ВМС на Балтике против России

236
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Посол Беляев: Швеция готова по указу НАТО применить ВМС на Балтике против России

Швеция не скрывает свою готовность по команде Североатлантического альянса применить военно-морской потенциал в Балтийском море против России. Об этом РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Он отметил, что у шведов есть полезные для НАТО навыки навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием корветов, катеров, подводных лодок и беспилотников собственного производства.

Посол указал, что шведская сторона активизировала сотрудничество со странами Прибалтики: в январе текущего года Швеция направила батальон из 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО. Он подчеркнул, что опыт военно-морских сил северной страны активно применяют в Балтийском регионе.

"Стокгольм принимает активное участие в патрулировании вод Балтийского моря в составе экспедиционных сил НАТО, в частности, в целях отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности работающих в интересах РФ судов, которые европейцы считают так называемым "теневым флотом", - сказал Беляев.

Также Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.


Александра Франс

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Россия
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 06:58
  • 7
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 29.05 06:54
  • 93
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 29.05 04:00
  • 1
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 03:40
  • 2
ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету
  • 29.05 03:06
  • 0
Ответ на "Если Путин нападет, то именно здесь (Bild, Германия)"
  • 29.05 02:11
  • 1
Битвы интеллекта
  • 28.05 21:42
  • 9010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.05 16:33
  • 1
«Мы не экономим». Глава Минфина РФ заявил о том, что «самолет "Байкал" строится в плановые сроки». Он станет современной заменой устаревшим «Кукурузникам»
  • 28.05 16:02
  • 0
Дело было не в квартире
  • 28.05 14:50
  • 0
В строю белорусской армии найдётся место для тяжёлых огнемётных систем
  • 28.05 11:13
  • 1
В США рассказали о самом странном самолете ВВС
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)