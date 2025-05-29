Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев

Патрушев: Запад провокациями создает военную напряженность в Балтийском море
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 28 мая - РИА Новости. Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, и Россия уже принимает ответные меры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Помимо продолжающегося санкционного давления на Россию, западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры", - сказал он в ходе совещания по развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.
Патрушев подчеркнул, что Европа проводит политику "по эскалации конфликтной ситуации в регионе".
По словам председателя Морской коллегии, враждебные действия Запада также затронули сферу промышленного рыболовства в Балтийском море.
Патрушев напомнил и об экспортных пошлинах в отношении поставок российских морепродуктов.
"Англия ввела 35-процентную пошлину, ЕС установил пошлины на уровне 12%... В результате подобных действий растут издержки и себестоимость российского рыбного промысла, сокращается экспорт отечественной рыбной продукции. Кроме того, снижается объем океанического вылова, что увеличивает нагрузку на водные биологические ресурсы прибрежной зоны России", - указал он.