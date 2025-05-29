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РИА Новости

Запад создает военную напряженность в Балтийском море, заявил Патрушев

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Патрушев: Запад провокациями создает военную напряженность в Балтийском море

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 28 мая - РИА Новости. Западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, и Россия уже принимает ответные меры, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Помимо продолжающегося санкционного давления на Россию, западные страны создают военную напряженность в Балтийском море, в том числе провокационными действиями. В этих условиях мы вынуждены принимать и уже принимаем ответные меры", - сказал он в ходе совещания по развитию рыбохозяйственного комплекса Калининградской области.

Патрушев подчеркнул, что Европа проводит политику "по эскалации конфликтной ситуации в регионе".

По словам председателя Морской коллегии, враждебные действия Запада также затронули сферу промышленного рыболовства в Балтийском море.

"Российским рыбопромысловым судам ограничен доступ в ряд европейских портов. Власти портов Германии и Нидерландов под надуманными предлогами отказываются обслуживать российские суда в своих портах. Закрыты для нас порты Фарерских островов", - констатировал он.

Патрушев напомнил и об экспортных пошлинах в отношении поставок российских морепродуктов.

"Англия ввела 35-процентную пошлину, ЕС установил пошлины на уровне 12%... В результате подобных действий растут издержки и себестоимость российского рыбного промысла, сокращается экспорт отечественной рыбной продукции. Кроме того, снижается объем океанического вылова, что увеличивает нагрузку на водные биологические ресурсы прибрежной зоны России", - указал он.

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