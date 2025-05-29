У России появилась «Бандероль»: о какой новой крылатой ракете РФ говорят на Украине?

Полковник Ходаренок: ВСУ трудно перехватить новую российскую ракету «Бандероль»

В зоне СВО, по данным украинских источников, зафиксировано уже более двух десятков случаев применения новых авиационных средств поражения ВКС РФ, получивших название «Бандероль». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что это за ракета и почему она уникальна.

Запускают «Бандероли» с БЛА типа «Орион» разработки АО «Кронштадт». «Орион» является единственным отечественным БЛА класса MALE и подходит для выполнения различных задач как военного, так и гражданского назначения. Максимальная полезная нагрузка «Ориона» составляет 250 кг. Исходя из этого, можно полагать, что вес «Бандероли» находится в этих пределах.

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета из состава разведывательного ударного комплекса «Орион». Размах крыла – 16 м. Максимальная масса полезной нагрузки – 250 кг. Максимальная продолжительность полета – более 30 часов. Источник: Михаил Ходаренок/"Газета.Ru"

Украинские TB2 Bayraktar и российские «Орионы» успешно применялись в начале СВО, но оба типа БЛА быстро стали редкостью на переднем крае, как только противоборствующими сторонами были развернуты интегрированные системы противовоздушной обороны.

Малоскоростные и обладающие большой отражающей поверхностью, эти БЛА многомиллионной стоимости стали слишком уязвимы для практически всех типов ЗРК. Эта проблема также характерна и для более дорогих беспилотных летательных аппаратов типа MQ-9 Reaper, используемых США против повстанцев-хуситов.

Вместе с тем в зоне СВО есть районы, где «Орион» может успешно применять «Бандероли» (например, удары с морских направлений). Помимо этого, «Ориону» с «Бандеролью» необязательно заходить в оспариваемое воздушное пространство.

Помимо «Ориона», носителем «Бандероли» может быть ударный вертолет Ми-28Н. Во многом подобное решение обусловлено проблемами, аналогичными тем, которые затрагивают вышеупомянутые беспилотные летательные аппараты. Ударные вертолеты, задуманные как пусковые платформы для противотанковых ракет, слишком уязвимы в войнах XXI века и становятся легкой добычей ЗРК ближнего действия и малой дальности. А дальность боевого применения «Бандероли» позволяет вертолетам выполнять боевые задачи без захода в зону поражения ЗРК БД и МД.

«Бандероль», есть все основания полагать, отражает глобальную тенденцию поиска значительно более дешевых средств поражения для нанесения точечных ударов на большие расстояния. Сегодня обе воюющие стороны ищут варианты более легкого оружия, которое может быть установлено на меньших по размеру и более дешевых платформах.

Характеристики «Бандероли»

ТТХ перспективного авиационного средства поражения «Бандероль» (по данным ГУР МО Украины) выглядят следующим образом: разработчик изделия - АО «Кронштадт» (данные об изделии «Бандероль» на официальном сайте предприятия отсутствуют), максимальная скорость - 620 км/ч, крейсерская скорость - 520 км/ч, дальность полета - 500 км, масса боевой части - 50 кг, длина - 5 м, размах крыльев - 2,2 м, диаметр - 30 см.

Схематическое изображение ракеты "Бандероль". Источник: overclockers.ru

Сравнительно высокая скорость «Бандероли» создает для противника значительно большие проблемы с перехватом и ранним предупреждением по сравнению с другими российскими беспилотными летательными аппаратами-камикадзе.

По данным иностранных источников, система наведения «Бандероли» является комбинацией инерциальной навигации и помехоустойчивой спутниковой навигационной антенны «Комета-8М», что означает, что «Бандероль» можно применять по заранее разведанным стационарным целям.

В Главном управлении разведки Украины особенно подчеркивают, что российская «Бандероль» представляет собой комбинацию компонентов гражданского назначения от 30 различных международных компаний. Сообщается, что в качестве силовой установки новый российский боеприпас использует китайский турбореактивный двигатель Swiwin SW800Pro-A95. Этот ТРД имеет диаметр 203 мм и может быть закуплен у производителя за $16 тыс.

Инерциальная навигационная система также китайская, телеметрический модуль RFD900X австралийского производства, а аккумуляторы Murata - японского производства. «Бандероль» также якобы оснащена южнокорейскими сервоприводами MX-64AR и радиочастотными усилителями мощности американского производства. Микросхемы в новой крылатой ракете поставляются из вышеупомянутых стран, а также Швейцарии.

Относится всерьез к сведениям, распространяемым ГУР Украины, разумеется, не стоит.

Новое поколение ракет

Как полагают специалисты издания 19FortyFive, БЛА «Бандероль», несомненно, отражает растущий спрос России - да и всего мира - на новое поколение гораздо более дешевых крылатых ракет, пригодных для ведения длительных войн на истощение.

К примеру, осознание того, что существующие запасы управляемого оружия могут быть израсходованы за несколько недель ведения боевых действий высокой интенсивности, стимулировало в последнее время множество программ Пентагона, направленных на создание гораздо более дешевых боеприпасов быстрого массового производства на основе готовых коммерческих комплектующих.

Широкое использование иностранных комплектующих для «Бандероли» отражает подобную стратегию минимизации затрат, полагают в 19FortyFive.

Россия, как считают в этом издании, изучает новые способы применения небольших и более дешевых крылатых ракет в качестве промежуточного решения между тяжелыми и дорогостоящими крылатыми и баллистическими ракетами и недорогими, но малоскоростными беспилотниками-камикадзе.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок