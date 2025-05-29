Индия экстренно закупила у России новые ракеты

ВВС Индии получили российские ракеты РВВ-СД для МиГ-29 и Су-30МКИ

Для повышения боеспособности на фоне обострения ситуации с Пакистаном, Индия начала оснащать МиГ-29 и Су-30МКИ новейшими российскими ракетами РВВ-СД с дальностью до 110 км.

Индийские военно-воздушные силы оснастили истребители МиГ-29 и Су-30МКИ ракетами класса "воздух – воздух" РВВ-СД-А2А российского производства, сообщает ТАСС. По данным Indian Defence News, закупка новых боеприпасов связана с ростом напряженности с Пакистаном и необходимостью укрепления обороноспособности страны.

Ракеты РВВ-СД относятся к новому поколению и способны поражать цели на расстоянии до 110 км. Их разработчиком выступает Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" – дочернее предприятие Корпорации тактического ракетного вооружения. В ракете используются современные цифровые технологии, многоканальные системы наведения и инновационные материалы, что обеспечивает ей превосходство над предыдущими моделями.

В Indian Defence News подчеркнули, что РВВ-СД станут основным вооружением для индийских истребителей вплоть до завершения национальных проектов по созданию собственных ракет Astra и доработке нового бортового локатора MkIII для Су-30МКИ, который повысит возможности обнаружения малозаметных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Обе страны продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

Дмитрий Зубарев