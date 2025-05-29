Как новый пулемет поможет российским штурмовикам

Впервые за десятилетия российские силовые структуры начали получать новый образец пулемета. Речь идет о системе вооружений, получившей название РПЛ-20. Чем он отличается от своих предшественников и какие задачи с его помощью будут в первую очередь решать бойцы российских подразделений в зоне спецоперации?

Концерн "Калашников" официально объявил об изготовлении первой серийной партии легких ручных пулеметов РПЛ-20 с ленточным питанием калибра 5,45 мм, разработка которых окончательно завершилась в сентябре прошлого года. По результатам испытаний гендиректор концерна Алан Лушников отмечал: "РПЛ-20 прошел войсковую апробацию в зоне специальной военной операции и, судя по отзывам из-за "ленточки", показал себя там блестяще. У наших военнослужащих очень хорошие впечатления о нем".

РПЛ-20 – первый в современной российской практике ручной (универсальный) пулемет калибра 5,45 мм с ленточной системой подачи патронов. В целом же РПЛ-20 наследует долгой и главным образом западной традиции ручных пулеметов с ленточным питанием, начатых еще около ста лет назад.

Так, прежде всего можно вспомнить знаменитые немецкие пулеметы MG-34 и MG-42. После окончания Второй мировой концепция создания универсального или единого пулемета воплотилась в разработке американского М60 и бельгийского FN MAG.

Советские оружейники создали в 60-е годы пулемет ПК и его модернизированную версию ПКМ, вес которого был снижен на 1,5 кг. Простая конструкция, удобство использования и высокая скорострельность быстро сделали ПКМ очень популярным в советских, а после распада СССР и в российских войсках. В 1999 году поступил в серийное производство новый вариант пулемета Калашникова, получивший наименование 6П41 "Печенег".

Практически все известные разработки единых пулеметов проводились с целью создать небольшое по массе (7-8 кг), но мощное по боевым качествам оружие. При относительно коротком стволе такой пулемет должен сохранять свои баллистические характеристики, что позволяло обеспечить высокую огневую мощь и избежать чрезмерного расходования боеприпасов.

Нельзя забывать и о возможности установки различных дульных насадок и прицельных приспособлений (оптических и коллиматорных, в зависимости от условий использования), поскольку кроме заградительного огня, такой пулемет должен поражать и точечные цели – как наземные, так и воздушные.

Говоря о воздушных целях, в текущих условиях спецоперации одной из главных угроз являются беспилотники – следовательно, пулемет предназначен для борьбы в том числе с этими целями.

РПЛ-20 в целом соответствует данным критериям. Автоматика данного пулемета работает за счет отвода газов из канала ствола через боковое отверстие. Пулемет оснащен двигателем с длинным ходом поршня и традиционным для оружия Калашникова узлом запирания с поворотным затвором. Это делает оружие доступным для чистки после продолжительной стрельбы, когда образуется большое количество копоти и несгоревшего пороха.

Важнейшее качество пулемета – его способность вести длительный заградительный огонь. РПЛ, оснащаемый лентами на 100 или 200 патронов, несмотря на наличие несменного ствола, выдерживает до 400 выстрелов в непрерывном режиме (уступая, правда, при этом "Печенегу", способному сделать 600 выстрелов).

Длина ствола 415 или 590 мм, складной телескопический приклад делают оружие компактным и удобным при транспортировке. Как и большинство современных пулеметов, "двадцатый" оснащен рукоятью для переноса, удобной при быстрой смене позиции стрелка.

Для установки прицельных приспособлений пулемет оснащен планкой Пикаттини. Она позволяет оснастить РПЛ-20 как оптическим прицелом, так и коллиматором, более удобным при боестолкновениях в городских условиях. Однако пулеметное цевье с планкой Пикаттини – не "ухватистое", а потому далеко не самое удобное для удержания, что затрудняет ведение огня от бедра или от плеча. Отчасти это компенсируется наличием у РПЛ тактической рукоятки.

А вот регулируемые по высоте пулеметные сошки, в сложенном положении вынесенные впереди цевья, представляются не самым лучшим конструкторским решением. Подобная модель сложнее (а значит, дороже) в производстве, там более что необходимость регулирования сошек возникает не так часто и требует от пулеметчика дополнительных временных затрат. Более удобными в обращении являются нерегулируемые, изготовленные методом штамповки, складывающиеся в специальные пазухи на цевье.

Говоря об эффективности работы того или иного пулемета, не следует забывать о простоте разборки и чистки оружия. В этом плане РПЛ-20 смело можно ставить самые высокие оценки. Пулемет прост в обращении, не требует от стрелка каких-то углубленных специфических познаний. Небольшое количество комплектующих, а также некоторые особенности конструкции (например, шарнирное соединение штока газового поршня с затворной рамой и спусковой механизм на отдельном основании) позволяют быстро произвести неполную разборку и необходимую чистку оружия. Этим пулемет выгодно отличается от своих предшественников.

РПЛ-20 предназначен в первую очередь для огневой поддержки штурмовых подразделений, которые заинтересованы в наличии компактного легкого оружия для ведения огня с нестабильных позиций. В этом плане "двадцатый" полностью отвечает заданным требованиям. Его габариты, вес, огневая мощь, точность стрельбы позволяют использовать оружие при проведении самых разных операций как на открытой местности, так и на ограниченном пространстве. Такая универсальность ставит РПЛ-20 выше многих других пулеметов, в том числе отечественного образца.

Принявший боевое крещение пулемет РПЛ-20 имеет и ряд других качеств, которые в современных боевых условиях приобретают решающее значение.

Уступая, например, и ПКМ, и "Печенегу" по скорострельности, он превосходит оба образца в легкости, что делает новое оружие более удобным и менее заметным. В условиях проведения штурмовых операций, особенно в городской черте, компактный 5,5-килограммовый РПЛ-20 со складывающимся прикладом предпочтительнее 7,5-килограммового ПКМ и 8-килограммового "Печенега".

Немаловажным аргументом превосходства РПЛ над собратьями является калибр 5,45 мм, совпадающий с калибром основного российского автомата АК-12. И ПКМ, и "Печенег" используют патроны калибра 7,62 мм. Боеприпасами калибра 5,45 мм, правда, стреляет пулемет РПК-74, но этот образец оснащается коробчатыми магазинами всего на 45 патронов. Да и снаряжать ленту с помощью специального устройства гораздо проще, чем "набивать" магазины. А сэкономленное время на приведение оружия в порядок в боевых условиях становится залогом сохранения жизни солдата.

Окончательную репутацию новому пулемету, впрочем, создаст массовая эксплуатация в боевых условиях. Спецоперация на Украине в очередной раз доказывает свой статус как главного в современных условиях испытательного полигона для новейших образцов российского оружия.

Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова