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«Роскосмос» и МГТУ имени Баумана создадут спутники

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Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости.

«Роскосмос» и МГТУ имени Баумана создадут 100 спутников формата CubeSat

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве и создании системы малых спутников формата CubeSat. Об этом сообщили в госкорпорации.

Партнеры будут совместно разрабатывать и производить спутники различного назначения на основе платформы Cubesat МГТУ. Также университет и холдинг отработают технологические решения для уже существующих многоспутниковых группировок.

Всего планируют создать около ста малых аппаратов CubeSat размера 6U. Отмечается, что такой формат обеспечит оптимальную комбинацию небольшой массы платформы и объема для размещения целевой нагрузки. Кроме того, РКС и МГТУ планируют разрабатывать различное оборудование для наноспутников.

Ранее в мае председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что российские предприятия должны наладить масштабный конвейерный выпуск космических аппаратов для развертывания многоспутниковых группировок.

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