Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время открытия Международной встречи по безопасности.

Шойгу: Россия с КНДР в одном окопе сражаются за новый многополярный миропорядок

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия вместе с народом КНДР в одном окопе сражаются за строительство нового многополярного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, такое боевое товарищество РФ и КНДР с честью продолжает славные традиции дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм.

"Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских военных, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - добавил Шойгу.