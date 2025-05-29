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РИА Новости

Россия вместе с КНДР сражаются за новый миропорядок, заявил Шойгу

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время открытия Международной встречи по безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время открытия Международной встречи по безопасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Шойгу: Россия с КНДР в одном окопе сражаются за новый многополярный миропорядок

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия вместе с народом КНДР в одном окопе сражаются за строительство нового многополярного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Для нас чрезвычайно важно, что корейский народ встал на нашу сторону - мы вместе в одном окопе не только защищаем свой суверенитет и достоинство, но и сражаемся за строительство нового многополярного мирового порядка", - сказал Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, такое боевое товарищество РФ и КНДР с честью продолжает славные традиции дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм.

"Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских военных, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину", - добавил Шойгу.

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Страны
КНДР
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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