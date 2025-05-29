Литва передала Вооруженным силам Молдовы 100 FPV-дронов

ЦАМТО, 28 мая. ВС Молдовы 23 мая в рамках укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности с Литвой получили в качестве помощи партию FPV-дронов.

Посольство Литвы в Молдове сообщило на своей странице в Facebook, что в ходе визита в Кишинев премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас передал партию из 100 беспилотных летательных аппаратов, модель и технические характеристики которых не раскрываются.

В ходе визита Г.Палуцкас провел переговоры с президентом Майей Санду и премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

Как сообщал ЦАМТО, 24 апреля 2025 года Совет ЕС согласовал предоставление седьмого пакета помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) в поддержку модернизации средств ПВО ближнего действия вооруженных сил Молдовы. Стоимость данного пакета оценивается в 20 млн. евро.

Ранее, 7 апреля, Совет ЕС согласовал шестой пакет помощи на сумму 40 млн. евро в поддержку обеспечения мобильности Сухопутных войск Молдовы, а также связанных с ПВО систем командования и боевого управления.

США в феврале этого года в качестве помощи поставили 29 бронеавтомобилей HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle).