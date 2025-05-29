Войти
ЦАМТО

Литва передала Вооруженным силам Молдовы 100 FPV-дронов

224
0
0
army-moldova
Военнослужащие ВС Молдовы. Источник: mold.su.

ЦАМТО, 28 мая. ВС Молдовы 23 мая в рамках укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности с Литвой получили в качестве помощи партию FPV-дронов.

Посольство Литвы в Молдове сообщило на своей странице в Facebook, что в ходе визита в Кишинев премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас передал партию из 100 беспилотных летательных аппаратов, модель и технические характеристики которых не раскрываются.

В ходе визита Г.Палуцкас провел переговоры с президентом Майей Санду и премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

Как сообщал ЦАМТО, 24 апреля 2025 года Совет ЕС согласовал предоставление седьмого пакета помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) в поддержку модернизации средств ПВО ближнего действия вооруженных сил Молдовы. Стоимость данного пакета оценивается в 20 млн. евро.

Ранее, 7 апреля, Совет ЕС согласовал шестой пакет помощи на сумму 40 млн. евро в поддержку обеспечения мобильности Сухопутных войск Молдовы, а также связанных с ПВО систем командования и боевого управления.

США в феврале этого года в качестве помощи поставили 29 бронеавтомобилей HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Молдавия
США
Продукция
HMMWV
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 06:58
  • 7
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 29.05 06:54
  • 93
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 29.05 04:00
  • 1
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 03:40
  • 2
ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету
  • 29.05 03:06
  • 0
Ответ на "Если Путин нападет, то именно здесь (Bild, Германия)"
  • 29.05 02:11
  • 1
Битвы интеллекта
  • 28.05 21:42
  • 9010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.05 16:33
  • 1
«Мы не экономим». Глава Минфина РФ заявил о том, что «самолет "Байкал" строится в плановые сроки». Он станет современной заменой устаревшим «Кукурузникам»
  • 28.05 16:02
  • 0
Дело было не в квартире
  • 28.05 14:50
  • 0
В строю белорусской армии найдётся место для тяжёлых огнемётных систем
  • 28.05 11:13
  • 1
В США рассказали о самом странном самолете ВВС
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)