Владимир Зеленский отметил, что именно на такую сумму недозагружено украинское производство

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Украина нуждается $30 млрд от Запада для налаживания производства оружия и продолжения конфликта с РФ, заявил Владимир Зеленский.

"Я бы хотел, чтобы мы получили $30 млрд для того, чтобы запустить только украинское производство (оружия - прим. ТАСС). Чтобы вы примерно понимали, что такое война и в каких объемах. То есть, в принципе, мы недозагружены примерно на эту сумму денег. На год недозагружены. Я имею в виду и ракетную программу, и все то, что мы способны производить", - приводит его слова агентство Укринформ.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы ВСУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта.