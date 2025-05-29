Зеленский признал сокращение бесплатной военной помощи Запада Украине

По его словам, Киев ищет финансы на закупку не только систем ПВО, но и артиллерийских снарядов и другого вооружения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бесплатная военная помощь Украине со стороны Запада уменьшается, Киеву приходится покупать все больше оружия за свои деньги. Об этом заявил Владимир Зеленский.

По его словам, украинские власти ищут финансы не только на закупку систем противовоздушной обороны, но также на артиллерийские снаряды и другое вооружение. "Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты, - цитирует его агентство РБК-Украина. - Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Потом, когда понимаете, что эта бесплатная помощь уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается - война вот такая, какая есть, - и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть".

Зеленский также рассказал, что Украина приближается к "некоторым решениям" в получении дополнительных систем Patriot, однако не привел деталей. Еще в середине апреля он заявлял, что Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 ЗРК Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки.

13 мая депутат Рады Ярослав Железняк оценивал дефицит бюджета на военные расходы в 200-300 млрд гривен (от $4,8 млрд до $7,2 млрд). Уже 20 мая депутат, экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что бюджету Украины может не хватить до $12 млрд на нужды ВСУ.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.