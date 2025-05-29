Войти
ТАСС

Роскосмос рассказал о возможностях системы РФ с ядерной энергоустановкой

238
0
+1
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Она сможет доставить на орбиту Марса порядка 10 тонн полезной нагрузки, отметил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Разрабатываемая в России транспортная космическая система с ядерной энергоустановкой сможет доставить на орбиту Марса порядка 10 тонн полезной нагрузки. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, комментируя девятый испытательный полет американского корабля Starship.

"Россия в свою очередь ведет работу над созданием, в том числе транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки", - сказал глава госкорпорации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Марс
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.05 06:58
  • 7
Зачем и без того мощной авиационной ракете «ядерная» модернизация?
  • 29.05 06:54
  • 93
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 29.05 04:00
  • 1
Миронов предложил создать морские частные военные компании
  • 29.05 03:40
  • 2
ПВРД-двигатель превращает артиллерийский снаряд Scepter в управляемую ракету
  • 29.05 03:06
  • 0
Ответ на "Если Путин нападет, то именно здесь (Bild, Германия)"
  • 29.05 02:11
  • 1
Битвы интеллекта
  • 28.05 21:42
  • 9010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.05 16:33
  • 1
«Мы не экономим». Глава Минфина РФ заявил о том, что «самолет "Байкал" строится в плановые сроки». Он станет современной заменой устаревшим «Кукурузникам»
  • 28.05 16:02
  • 0
Дело было не в квартире
  • 28.05 14:50
  • 0
В строю белорусской армии найдётся место для тяжёлых огнемётных систем
  • 28.05 11:13
  • 1
В США рассказали о самом странном самолете ВВС
  • 28.05 05:25
  • 0
Ответ на "Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 28.05 04:25
  • 1
Лавров: решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно
  • 28.05 01:19
  • 1
Украина против России впервые применила «Гоголь-М»
  • 27.05 13:37
  • 1
Россия донесла до Запада, что готова воевать ради жизненно важного теневого флота (The Telegraph UK, Великобритания)