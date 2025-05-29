Роскосмос рассказал о возможностях системы РФ с ядерной энергоустановкой

Она сможет доставить на орбиту Марса порядка 10 тонн полезной нагрузки, отметил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Разрабатываемая в России транспортная космическая система с ядерной энергоустановкой сможет доставить на орбиту Марса порядка 10 тонн полезной нагрузки. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, комментируя девятый испытательный полет американского корабля Starship.

"Россия в свою очередь ведет работу над созданием, в том числе транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки", - сказал глава госкорпорации.