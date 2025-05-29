Баканов назвал общую цель проектов SpaceX и Роскосмоса

Это исследование дальнего космоса, отметил генеральный директор госкорпорации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Проекты SpaceX и Роскосмоса объединены одной целью, которая заключается в исследовании дальнего космоса. Об этом журналистам заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"У проектов SpaceX и Роскосмоса есть общая цель - исследование дальнего космоса. И здесь рано или поздно всем странам придется объединить свои ресурсы для обеспечения мультипланетности для цивилизации. Продолжаем следить за разработкой и желаем создателям удачи", - сказал глава Роскосмоса.