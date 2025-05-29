В Кремле благодарны Трампу за помощь в украинском урегулировании

США хотят скорейшего решения конфликта на Украине, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. США во главе с президентом Дональдом Трампом прикладывают изрядные усилия для урегулирования ситуации на Украине.

Москва благодарна американским коллегам за посредничество, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Понятно, что прикладывающая изрядные усилия для мирного урегулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. Мы признательны за посреднические усилия президента Трампа лично", - отметил он, комментируя очередные критические заявления Трампа насчет процесса урегулирования.