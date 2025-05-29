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ТАСС

Баканов указал на сложности с доставкой полезной нагрузки к Марсу

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Вид на марсианскую долину Гедиз Валлис «глазами» Curiosity. Цвета подобраны таким образом, чтобы примерно соответствовать цветовосприятию человеческого глаза
Вид на марсианскую долину Гедиз Валлис «глазами» Curiosity. Цвета подобраны таким образом, чтобы примерно соответствовать цветовосприятию человеческого глаза.
Источник изображения: Wikimedia Commons, NASA.

Это показал девятый полет космического корабля Starship, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Девятый полет космического корабля Starship показал сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу. Об этом журналистам заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Девятый полет Starship показывает всю сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу. В этот раз у компании SpaceX получилось не все, что было изначально запланировано, однако это космос. И его покорение - всегда сложнейшая миссия, требующая самых высоких технологий и компетенций. С точки зрения космической этики мы всегда на стороне тех, кто пробует, развивает и пытается создавать новые проекты, будь то партнеры из Китая, Индии или любой страны", - сказал Баканов. 

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