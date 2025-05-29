Баканов указал на сложности с доставкой полезной нагрузки к Марсу

Это показал девятый полет космического корабля Starship, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Девятый полет космического корабля Starship показал сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу. Об этом журналистам заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Девятый полет Starship показывает всю сложность технологической задачи доставки большого объема полезной нагрузки к Марсу. В этот раз у компании SpaceX получилось не все, что было изначально запланировано, однако это космос. И его покорение - всегда сложнейшая миссия, требующая самых высоких технологий и компетенций. С точки зрения космической этики мы всегда на стороне тех, кто пробует, развивает и пытается создавать новые проекты, будь то партнеры из Китая, Индии или любой страны", - сказал Баканов.