Министр Ли: военные РФ и КНДР показали братство, освободив Курскую область

Министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ отметил, что "это послужило торжеством справедливости над несправедливостью"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Военные России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) продемонстрировали высочайший уровень дружбы и братства, совместно освободив Курскую область. Об этом заявил министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"В конце апреля солдаты двух стран - КНДР и России - плечом к плечу в одном окопе, проливая кровь, полностью освободили Курскую область от украинских неонацистских оккупантов. Это послужило торжеством справедливости над несправедливостью и в то же время стало историческим событием, которое продемонстрировало прочное боевое братство между КНДР и Россией и самый высокий уровень стратегического сотрудничества, союзнических и братских отношений", - сказал он.