На Украине надеются на завершение конфликта до июня 2026 года

Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают "выводы многих разведок, многих стран, аналитику"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Украина надеется на завершение конфликта с Россией до июня 2026 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Безусловно, мы понимаем выводы многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026 года - мы все очень надеемся, что войны уже не будет", - приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что украинские атаки беспилотниками направлены на срыв мирных переговоров, а поддерживает Киев в этом группа европейских стран.

16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. Возобновить переговорный процесс предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Киев после призыва американского лидера Дональда Трампа "немедленно согласиться" на предложение главы российского государства заявил, что примет участие во встрече. До этого Зеленский называл условием для начала переговоров с Москвой введение 30-дневного прекращения огня. По итогам встречи 16 мая Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", детально прописать свое видение возможного будущего прекращения огня и продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия удовлетворена результатом встречи.