Власти Швеции одобрили дополнительную военную помощь Украине

ЦАМТО, 28 мая. Правительство Швеции объявило, что 22 мая приняло решение поручить командованию ВС страны осуществить перечисление финансовой помощи в международные фонды и инициативы, направленные на укрепление обороноспособности Украины.

Общая стоимость данных пожертвований составляет около 4,8 млрд. шведских крон (около 505 млн. долл.).

Данная помощь является частью 19-го пакета поддержки Украины, который был представлен правительством 31 марта и одобрен парламентом Швеции 29 апреля.

Таким образом, Швеция вносит свой вклад в ряд многонациональных инициатив, направленных на закупку вооружений, материальных средств и оборудования для ВС Украины. По оценке министра обороны Швеции Пола Йонсона, выплаты будут способствовать усилению Вооруженных сил и оборонной промышленности Украины.

В частности, в рамках Контактной группы по обороне Украины (UDCG), в состав которой входят страны и организации, обеспечивающие военную поддержку Украины, Швеция перечислит взносы в следующие коалиции:

- коалиция по разминированию – 100 млн. швед. крон (около 10 млн. долл.). Взнос позволит профинансировать закупку оборудования для разминирования, включая средства обнаружения мин, транспортные средства и средств индивидуальной защиты;

- коалиция дронов – 300 млн. швед. крон (около 31 млн. долл.). Взнос позволит профинансировать закупку беспилотных летательных аппаратов различных типов;

- коалиция обеспечения безопасности на море – 50 млн. шведских крон (около 5 млн. долл.). Взнос позволит профинансировать подготовку личного состава ВМС Украины в рамках операции Intercharge;

- коалиция по безопасности IT и систем управления – 30 млн. шведских крон (около 35 млн. долл.). Взнос позволит профинансировать закупку оборудования для создания украинской системы боевого управления Delta.

Ранее Швеция уже принимала участие в так называемой "датской модели" поддержки Украины, предусматривающей финансирование закупки для ВСУ военной техники и вооружений у предприятий украинской оборонной промышленности. Правительство приняло решение внести дополнительный вклад в эту модель, выделив более 1 млрд. швед. крон (около 105 млн. долл.). По замыслу, это должно способствовать укреплению украинского ВПК и обеспечению безопасности поставок.

Также решено выделить 418 млн. швед. крон (около 44 млн. долл.) на закупку ВВТ для наращивания боевого потенциала Сухопутных войск Украины, в частности, бронетехники. Закупки проводит Дания. Ранее Украина обратилась за поддержкой к странам Северной Европы и Балтии с целью усиления механизированного компонента. Для этого Швеция инициировала сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии.

В дополнение к госзакупкам в интересах Украины боеприпасов в Швеции, правительство страны решило поддержать две многосторонние инициативы по их приобретению.

Так, Чехия выступила с инициативой закупки больших объемов боеприпасов с короткими сроками поставки на мировом рынке. В их число входят и артиллерийские боеприпасы, в которых ВС Украины нуждаются наиболее остро. Швеция ранее уже вносила свой вклад в эту инициативу и теперь дополнительно выделит 550 млн. швед. крон (около 58 млн. долл.).

Власти Эстонии выступили с аналогичной инициативой, направленной на совместное финансирование закупки боеприпасов. На "эстонскую инициативу" Швеция выделяет более 546 млн. швед. крон (около 57 млн. долл.).

Ожидается, что поставки данных боеприпасов позволят достичь поставленной Евросоюзом цели предоставления Украине в 2025 году не менее 2 млн. артиллерийских снарядов.

Кроме того, более 1 млрд. швед. крон (около 105 млн. долл.) правительство Швеции выделяет на закупку в рамках проектов многостороннего сотрудничества систем ПВО и БЛА большой дальности для борьбы с целями в глубине поля боя (прим.ЦАМТО: читай в глубине территории РФ).