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ТАСС

Лавров: "спусковым крючком" конфликта на Украине стала линия на затягивание в НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС, архив

Глава МИД РФ также одной из причин конфликта назвал экспансию альянса на восток

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Линия на затягивание Украины в НАТО, а также многолетняя экспансия альянса на восток, вопреки заверениям о нерасширении блока, стали "спусковым крючком" конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Она (первопричина украинского конфликта) касается линии на затягивание Украины в НАТО. Я уже многократно говорил, что спусковым крючком конфликта на Украине и в более широком плане - глубокого кризиса безопасности Европы стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на восток, которая совершалась вопреки дававшимся еще руководству СССР, а затем России заверениям, клятвенным заверениям и американцев, и европейцев, о том, что расширение НАТО не состоится", - сказал министр.  

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