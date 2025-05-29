Министры обороны стран ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

ЦАМТО, 28 мая. Министры обороны стран ОДКБ на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы, сообщили журналистам 28 мая в пресс-службе Минобороны Киргизии.

"В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен "План развития военного сотрудничества государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы", – цитирует "РИА Новости" сообщение Минобороны Киргизии.

Отмечается, что также на заседании министры обороны обсудили деятельность коллективных сил Организации, которые должны успешно противостоять современным вызовам и угрозам военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, совершенствование боевой подготовки и выучки войск объединения.

"Результаты нашего очередного заседания еще раз показали единство наших взглядов и принципиальных подходов в вопросах укрепления коллективной безопасности организации, дальнейшего совершенствования и развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ, совершенствования систем управления, совместной подготовки органов сил и средств коллективной безопасности", – приводит пресс-служба слова министра обороны Киргизии Руслана Мукамбетова.

В работе СМО ОДКБ, которое прошло под председательством главы киргизского Минобороны, приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, министр обороны России Андрей Белоусов, руководители и представители оборонных ведомств Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, а также представители секретариата и Объединенного штаба организации.

В пресс-службе уточнили, что по завершению работы заседания планируется встреча руководителей оборонных ведомств СМО ОДКБ с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.