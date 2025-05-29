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ТАСС

Китай вывел спутник Tiandu-1 на резонансную орбиту Земли и Луны

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Луна
Луна.
Источник изображения: Олег Кононенко/ ТАСС

По оценке китайских специалистов, использование резонансной орбиты сыграет решающую роль в развитии околоземной инфраструктуры и поможет реализации долгосрочных проектов КНР по освоению спутника Земли

ПЕКИН, 28 мая. /ТАСС/. Китайский спутник Tiandu-1 ("Тяньду-1") успешно вышел на резонансную орбиту Земли и Луны, благодаря чему аппарат будет экономить энергию. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, Tiandu-1, запущенный в марте 2024 года, достиг указанной траектории движения 22 мая, что позволяет ему регулярно трижды облетать Землю на каждый оборот Луны. Как утверждается, этот спутник КНР - первый аппарат, вышедший на соответствующую специальную орбиту.

Ожидается, что это событие будет способствовать развитию навигации и технологий управления спутниками в сложных гравитационных условиях. По оценке китайских специалистов, использование резонансной орбиты сыграет решающую роль в развитии околоземной инфраструктуры и поможет реализации долгосрочных проектов КНР по освоению Луны.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

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